Zastával se politických vězňů a bránil zemědělce. Stanislava Broje komunisté zavraždili i kvůli nedopalku cigarety

„Otec byl velký národovec a byl si vědom jedné věci: že ať je válka, nebo ne, národ nesmí hladovět. Čtyři kilometry od statku bylo okresní město Rokycany, kde měl spoustu známých, protože tam chodil na gymnázium. Takže do Rokycan šly zemědělské produkty prakticky denně. Na statku se také od rána do večera na mouku šrotovala pšenice a z té byla půlka vesnice živa. Souviselo to s tím, že otec nechtěl, aby lidé trpěli,“ vzpomínal v rozhovoru pro historickou revue Paměť a dějiny Jan Broj. Podle jeho vzpomínek měl otec spolupracovat také s místním odbojem a ukrýval zbraně.

Stanislav Broj se narodil 28. září 1901 do rodiny sedláků ve Volduchách nedaleko Rokycan. „Od mládí se zajímal o společenský život – krátce po vzniku republiky vstoupil do agrárního dorostu, později se stal předsedou místní organizace a členem okresního výboru. Stal se předsedou místního Sboru dobrovolných hasičů a zastával různé funkce v Sokolu,“ popisují historici Petr Blažek a Michal Kubálek ve své studii „Chtěl jsem mít svobodné zemědělce ve svobodné zemi“. Sedlák a politik Stanislav Broj.

Svou rétoriku nezměnil ani v poslanecké lavici. Byl také členem zemědělského a bezpečnostního výboru a varoval před sovětizací země. „Mluvil o tom už za války. Říkal mi o kolchozech, sovchozech, o tom, co Stalin páchal za masové vraždy v Rusku. Jeho krédem bylo, aby to tady nedopadlo jako v Sovětském svazu,“ vzpomínal jeho syn Jan.

„Jeho rajon byl od Rokycan až po Rozvadov, měl tam svoje známé, takže tito poslanci se díky otci dostali ven. Spousta lidí, a já u těch rozhovorů byl, říkala: ,Stando, odjeď, nezůstávej tady, zavřou tě.' Ale protože otec byl svůj, tak řekl ne. Zdůvodňoval to následovně: ,Když odejdu, tak komunisté na mě nahází špínu a moji voliči, kteří mi věřili, si můžou říct, podívejte se, to byl takový hajzl a asi ty věci musel provozovat, tak proto radši utekl,'“ potvrdil Brojův syn.

„Otec v tu dobu už normálně sedlačil doma a jel obracet seno. Vyjel s koněm s obracečkou před vrata, ale přišel tajemník národního výboru a říká: ,Stáňo, jsou tam nějací chlapi a chtěli by s tebou mluvit.' Otec odvedl koně na dvůr a šel na obecní úřad, ale tam už nedošel. Hned před budovou ho naložili do automobilu, odvezli a tehdy viděl naposled svou rodnou ves,“ vzpomíná jeho syn.

Soud s obviněnými, takzvaný borský proces, se konal v květnu 1950. Petelík, kterého předtím dle historiků brutálně mučili, se k přípravě vzpoury přiznal. „Broj a ostatní obžalovaní trestanci vzhledem k svým zkušenostem snažili se jak u zdejšího velitelství, tak při přelíčení tvrdošíjně zapírati a prokázati svou nevinu. Rovněž i někteří z nich byli Petelíkem při přelíčení usvědčeni. Nejvyšší trest na Petelíka měl zdrcující účinek, kdežto Broj tento trest přijal s předstíranou hrdostí,“ stojí v soudním zápisu uchovaném v Archivu bezpečnostních složek.

Broj i Petelík tedy dostali trest smrti, stejně jako další vězeň René Černý, voják a protinacistický odbojář z organizace Obrana národa.

Rodina se o trestu smrti dozvěděla náhodou pár hodin před jeho vykonáním

O konání soudu a rozsudku smrti Brojova rodina nevěděla. „My jsme se to skutečně dozvěděli až 22. května večer v 19 hodin, že otec bude ráno popraven. Jeho poslední přání bylo rozloučit se s rodinou… Tak jsme tam byli v půl třetí ráno na Pankráci. On byl ve druhém poschodí, v podzemí, a tam stál ve dveřích dvoumetrový stůl, my jsme byli na chodbě, on byl v té kobce, žádné políbení ani podání ruky, prostě nic. Bylo to povolené na dvacet minut s tím, že nám předem oznámili, že když se budeme bavit o politice, návštěva okamžitě končí,“ vzpomínal Brojův syn.

Žádost o milost nebyla u prezidenta Klementa Gottwalda vyslyšena a 23. května 1950 v šest hodin ráno byl tak Broj na Pankráci zavražděn, bylo mu 48 let. Rodina nesměla dostat jeho ostatky, ty byly zahrabány v hromadném hrobě na Ďáblickém hřbitově. Také domnělý nedopalek Píkovy cigarety se nikdy nenašel.

Brojův majetek po rozsudku propadl státu a jeho synové nastoupili do služby k Pomocným technickým praporům. Rodinu nadále sledovala Státní bezpečnost a stali se z nich občané druhé kategorie.

V době uvolnění na konci 60. let žádali o rehabilitaci otce, ale než stačila být vyřízena, nastalo období normalizace a soud žádost zamítl jako nedůvodnou.

Stanislav Broj byl plně rehabilitován až po sametové revoluci, v roce 1992. V ten samý rok získal také in memoriam od prezidenta Václava Havla Řád Tomáše Garrigua Masaryka. v roce 2010 se stal také čestným obyvatelem Rokycan.