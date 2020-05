Nárůst počtu případů byl ve čtvrtek nejnižší za týden. Ministerstvo zveřejní další údaje

Mírně ve čtvrtek stouplo množství lidí vyléčených z nemoci covid-19, a to o jednoho na 5926. Počet zemřelých nakažených stagnoval na 306. Za středu podle revidovaných údajů ministerstva zdravotnictví přibyly asi tři desítky vyléčených a tři zemřelí.

V pondělí se do lavic vrátí někteří žáci, na vícedenní výlety a školy v přírodě ale podle ministerstva školství budou moci vyrazit nejdříve na podzim . Podle ministerstva školství schválila vláda v pondělí 18. května mimořádné opatření, které vícedenní akce škol zakazuje do odvolání. Zotavovací akce pro děti, mezi které školy v přírodě patří, by měly být podobně jako tábory povoleny od soboty 27. června, tedy de facto až po skončení školního roku, uvedlo ve čtvrtek ministerstvo zdravotnictví.

Nejvíce dosud potvrzených případů nákazy je v Praze, a to 2016. V hlavním městě je navíc i největší podíl případů nákazy na počet obyvatel. Na 100 tisíc obyvatel Prahy připadá zhruba 155 evidovaných případů. Naopak v jižních Čechách se podíl drží na přibližně 28 nakažených na 100 tisíc obyvatel, což je nejméně v Česku.

Od pondělí stále narůstá v Česku množství aktuálně nemocných, které představuje počet potvrzených případů nákazy koronavirem po odečtení vyléčených a zemřelých. Počet aktuálně nemocných předtím asi od poloviny dubna, kdy činil zhruba 4800 lidí, vytrvale klesal. Do neděle 17. května se tak snížil na 2373. V tomto týdnu však postupně opět vzrostl až na dnešních 2522.

Fotbalisté Slavie se podrobí kontrolním testům

Fotbalisté Slavie se v pátek podrobí kontrolním testům na koronavirus po předchozím pozitivním nálezu u jednoho hráče. Vedoucí tým prvoligové tabulky by se měl zároveň vrátit k tréninku. Nakažený fotbalista Slavie je v izolaci, tým na základě rozhodnutí pražské hygienické stanice do karantény nemusel. Do čtvrtka měli hráči z preventivních důvodů klidový režim.

V sobotu se v Česku po dvou a půl měsících jako jedna z prvních v Evropě znovu rozběhne fotbalová liga, přerušená před polovinou března pandemií nového koronaviru. Obnovenou sezonu zahájí bez diváků dohrávka 23. kola mezi Teplicemi a Libercem.

Identitu pozitivně testovaných Ligová fotbalová asociace, kluby ani hygienické stanice neoznamují. Asociace informovala, že od pátku do pondělí bylo na koronavirus otestováno 1442 osob z 32 klubů první a druhé ligy. Pozitivní případy byly dva, mladoboleslavský hráč stejně jako nakažený slávista neměl příznaky covidu-19.

Prezident podepsal zákony

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek podepsal zákony předložené v souvislosti s koronavirovou krizí. Rodiče, kteří nepošlou své děti do otevíraných škol a školek, tak neztratí nárok na ošetřovné. Dávku mohou čerpat do konce června. Po prezidentském podpisu také budou firmy moci odložit úhradu sociálních odvodů za květen až červenec, a to na říjen.

Sněmovna bude ve čtvrtek 28. května řešit postup vlády během pandemie na mimořádné schůzi, o kterou požádali poslanci opozičních Pirátů a ODS. Strany už pro svolání schůze shromáždili dostatek podpisů. Součástí schůze by mělo podle opozice být projednání návrhu na zřízení vyšetřovací komise k ministerským nákupům ochranných pomůcek.