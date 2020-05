Začalo testování v Dole Darkov. Některé nakažené horníky se hygienikům nedaří dohledat

Testovat začali hygienici v Dole Darkov v pátek. „Čekali jsme na vyfárání a začínali jsme tam už ve 4:30. Nakonec těch zaměstnanců je skoro 2400. Dneska se dělá 250 až 300 testů, v sobotu se bude dělat 700 a v neděli 500 a v pondělí se dodělá zbytek. Potrvá to čtyři dny,“ uvedla krajská hygienička Pavla Svrčinová.

Nemocní jsou i čtyři Poláci, kteří za prací dojíždějí přes hranice, a jeden Slovák, který v Česku žije delší dobu. Hygienikům při dohledávání kontaktů komplikuje práci skutečnost, že se s některými horníky nemohou spojit a nemají na ně potřebné kontakty.

„Sháníme ještě některé pozitivní horníky, na které nemáme telefon. Je to prostě zoufalství. Nakažení Poláci jsou pendleři, ale Slovák tu bydlí dlouhodobě u sestry,“ uvedla Svrčinová. Podle ní bylo 40 procent nakažených horníků zcela bez příznaků. U dalších byla jediným příznakem únava, což pro ně ale nebylo varovným signálem, protože mají fyzicky náročnou práci. „Mám pocit, že nemáme žádného hospitalizovaného. Pro nás je největší riziko to, že se pohybují a mohli by nakazit někoho, kdo je z té citlivé skupiny,“ uvedla Svrčinová.