ŽIVĚ: Na konci měsíce bude v ČR asi 9430 případů covid-19. Epidemiologická situace zůstává příznivá

„Jsme 14 dní po masivním uvolnění opatření 11. května. Situace epidemiologická nezaznamenává žádné negativní trendy, uvolnění se na křivce negativně neprojevila,“ řekl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Narůstá podle něj podíl vyléčených, činí přes 66 procent. Klesá počet hospitalizovaných na současných 150, i podíl úmrtí.

Seniorů nad 65 let je podle ředitele ÚZIS Ladislava Duška mezi nakaženými pětina, 11 procent je starších 75 let. Za květen podle něj přibylo celkem 940 nových pacientů, lidé nad 65 let tvořili 14 procent. Hospitalizováno bylo v květnu 124 lidí, vážných případů bylo 30. Celkem bylo v Česku ke čtvrteční půlnoci 8721 nakažených.

Dušek také podotkl, že plošné predikce a reprodukční číslo již v tuto chvíli pro epidemiologickou situaci nemají velkou výpovědní hodnotu. Například ve 13 ze 76 okresů v Česku přesahuje počet lidí s covidem-19 sto na sto tisíc obyvatl, situace je přitom ale stále příznivá. „Epidemie odeznívá, takže plošné predikce přestávají dávat smysl. Stejně jako reprodukční číslo,“ uvedl.

Reprodukční číslo udává průměrný počet lidí, které dál nakazí jeden pozitivně testovaný na covid-19. Bez Prahy a Karvinska by pro ČR bylo podle Duška asi 0,8 a samostatně v Praze je 1,13. Průměr pro celou zemi tak je asi 1,08. „Ohniska táhnou situaci v celé republice nahoru,“ dodal.

Ministerstvo se zaměřuje na lokální ohniska či rizikové profese

Problematická jsou podle ministra lokální ohniska. Na Chebsku a Domažlicku se podle něj situace uklidnila. Teď je ohnisko na Karvinsku v dole Darkov. „Intenzivně se na tom pracuje, je to lokalizováno. I řešení je lokální, nikoliv plošné,“ dodal.

Problematičtější je také situace v Praze, kde dochází zejména ke komunitnímu přenosu. „Je to signál pro občany Prahy, aby dodržovali nastavená hygienická pravidla,“ uvedl.

Ministerstvo se chce také začít zaměřovat na nemocnost covidem-19 v rizikových profesích. Mezi ně patří kromě zdravotníků také pracovníci v administrativě nebo v gastru. Resort také pracuje na přípravě národního doporučeného postupu pro léčbu pacientů. V tomto směru navázalo Česko spolupráci s americkou klinikou Mayo.

Další vlna uvolnění přijde 25. května

Česko se dále připravuje na poslední velkou vlnu rozvolňování protipandemických opatření. Za přísných hygienických podmínek se v pondělí 25. května obnoví vnitřní provozy hospod, barů a restaurací, hromadné akce získají strop v počtu 300 osob a Češi se budou moci vypravit i na koupaliště – i sem ovšem s rouškou, třebaže na řadě dalších míst už nebude od posledního květnového týdne povinná.