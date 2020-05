K přijímačkám jen s čestným prohlášením. Jinak může jít o trestný čin

Před vstupem do školy musejí letos uchazeči o studium vyplnit čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Dokument musí za nezletilé žáky podepsat zákonný zástupce. Ministerstvo školství na to ředitele škol upozornilo na začátku měsíce s tím, že musejí o této skutečnosti uchazeče předem informovat. Pokud student toto prohlášení nepřinese, nebude mu vstup do školy umožněn.

„Všichni to sice píšeme do pozvánek, ale já dám ještě před přijímacími zkouškami tuto informaci na internet,“ říká předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Zvlášť u mladších dětí často dochází k tomu, že nějaký dokument potřebný k přijímacímu řízení zapomenou.

Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové by vpuštění studenta bez čestného prohlášení nemělo nastat. „Šlo by o porušení mimořádného opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku vydaného ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví,“ upozorňuje Lednová.