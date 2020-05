Ve čtvrtek přibylo v Česku 82 případů koronaviru. Ministerstvo upřesní podmínky pro znovuotevření hotelů

Firmy se mohou poslední den hlásit do tendru na ochranné pomůcky . Zakázka zhruba za 1,4 milardy má zajistit dodávky ochranných pomůcek pro policii, hasiče a některým zdravotnickým zařízením, a to do konce roku 2020.

Od pondělí 25. května bude zahájena také nepovinná školní výuka pro žáky prvního stupně. Obnoven bude provoz alternativních taxislužeb nebo tetovacích salonů. Otevřou se vnitřní prostory hradů a zámků nebo zoologických a botanických zahrad. Součástí poslední vlny uvolňování provozů, jejichž činnost ministerstvo omezilo, bude také otevření denních stacionářů pro handicapované, sociálně terapeutických dílen. Obnoví se návštěvy v domovech pro seniory nebo ústavech sociální péče.

Samoplátci nově zaplatí za test nejvýše 1674 korun

Ministerstvo zdravotnictví začalo od pátku 15. května regulovat maximální cenu testu na covid-19 pro samoplátce a správní úřady. Stát má nově nejvýše 1674 korun. Za test PCR z výtěru z nosohltanu, který potřebují pravidelně například pendleři jezdící za prací do zahraničí, lidé dosud platili zhruba dva až tři tisíce korun.

Pro cestovní kanceláře je nicméně státem regulovaná cena stále nepřijatelně vysoká, prosazovaly pětisetkorunu. Pro některé laboratoře je naopak nastavené maximum příliš nízké a zvažují, zda se jim vyplatí v testování pokračovat. Podle ministerstva zdravotnictví se cena odvíjí od částky, kterou platí laboratořím zdravotní pojišťovny.

Do pátku mohou také společnosti posílat své nabídky do soutěže na uzavření rámcové smlouvy s ministerstvem vnitra na dodání ochranných pomůcek proti koronaviru. Zakázka je rozdělena do sedmi částí, na každou z nich je jedna rámcová dohoda. Celkem má zakázka zhruba za 1,4 miliardy korun zajistit dodávky pro organizace spadající pod vnitro od skončení nouzového stavu do konce roku.