Ministerstvo počítá až s několika miliardami na odměny zdravotníkům. Zapomnělo ale na krajské nemocnice, míní odbory

Nejvíce – částkou až 1500 korun za hodinu – by měli být odměněni zdravotníci v odběrových stanech. Ti, kteří pečují o pacienty s COVID-19, by pak měli získat odměny ve výši 100 až 500 korun za hodinu. Tak by to alespoň mělo vypadat podle dopisu, který ministerstvo zdravotnictví zaslalo fakultním nemocnicím.

Podle odborů by ale ministerstvo mělo řešit situaci nejen ve státních, ale i v krajských nemocnicích. Těm totiž kvůli propadu příjmů často finance na odměnění zdravotníků chybí.

„Myslím, že si to zaslouží úplně všichni. Adam Vojtěch zapomíná, že není ministr fakultních nemocnic, ale je ministr všech součástí českého zdravotnictví,“ uvedl šéf lékařských odborů Martin Engel.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) to ale není přímo v možnostech resortu. „Tam to budeme řešit skrze příslušné zřizovatele a vlastníky, a to jsou kraje. My samozřejmě nemáme dopad do všech zdravotnických zařízení,“ uvedl.