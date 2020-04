ŽIVĚ: Z koronaviru se zotavilo přes 40 procent nakažených, situace je stabilní, oceňuje Vojtěch

Stav nouze a s ním i hlavní vládní omezení proti šíření koronaviru nově potrvá do 17. května. Kabinet stav vyhlásil 12. března a po poslancích žádal jeho prodloužení až do 25. května, dolní komorou prošel ale kompromisní návrh komunistů.

Vláda připravuje novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která by umožnila zachovat její plán rozvolňování, legislativu chce projednat v pondělí. Návrh, jenž by ministru zdravotnictví umožnil přikázat nošení roušek či regulovat hromadné akce, už nyní čelí kritice opozice, která nesouhlasí s tím, aby takové pravomoci držel jediný ministr.

Ve čtvrtek kabinet projedná návrh na jednorázový příspěvek pro malé firmy s ručením omezeným. Bodem se vláda zabývala již v pondělí, ale projednávání přerušila. Podle ministrů to bylo kvůli technickým záležitostem, aby se podpora nemohla kombinovat s vyplácením jednorázového příspěvku pro OSVČ nebo v rámci programu Antivirus.

Mimořádné dotace by mohly směřovat poskytovatelům sociálních služeb, kteří by z nich měli zaplatit i odměny pro pracovníky. Podle návrhu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) by zaměstnanci v tomto odvětví dostali příplatek 15 až 45 tisíc korun hrubého za měsíc, podle druhu práce a rizika nákazy. Podle resortu by celkové dotace do konce dubna činily nejvýše 9,37 miliardy korun.

ÚZIS představí nový výhled

Denní přírůstek nemocných se v Česku drží osmý den pod stovkou, za středu jich přibylo 77. Je to ale o něco víc než předchozí dny, kdy laboratoře zjistily méně než šest desítek případů. Celkem se v Česku od začátku března nakazilo 7581 lidí. Oproti údajům ze středečního večera se vyléčilo dalších 24 nakažených, nyní je jich 3120. Zemřelo dosud 227 pacientů.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek ve středu řekl, že epidemiologická situace se v České republice lepší. Za den přibývají jen desítky případů, testů je přitom stejně nebo o něco více. Podle něj se infekce v populaci nikde nekontrolovaně nešíří, je ale třeba dát pozor na některá lokální ohniska.

Ve čtvrtek zdravotničtí statistici znovu zhodnotí vývoj onemocnění a zveřejní nový výhled do dalších týdnů.