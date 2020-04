V poločase 1:0, ale teď? U některých kroků vlády nevidím logiku, říká šéf lidovců Jurečka

„Některým věcem rozumím, ale přiznám se, že u některých věcí logiku nevidím. Hlavně by bylo dobré, aby některé kroky dělala vláda daleko rychleji, efektivněji,“ řekl šéf jedné z menších sněmovních stran. Za velmi pomalé považuje zpracovávání žádostí o dotace z „koronavirových“ programů. Jako problém vidí, že peníze rozděluje Českomoravská záruční a rozvojová banka, za vhodnější by pokládal, aby to dělaly komerční banky s tím, že by od státu dostaly „jasné mantinely a finanční prostředky“.

„Když se podíváme do Německa, podnikatelé říkají: Poslali jsme on-line formulář a do dvou dnů jsme měli peníze na účtu,“ srovnal Jurečka.