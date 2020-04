Kabinet má na programu další mimořádné jednání ke koronaviru, řešit bude první vlnu rozvolnění

Plán na otevírání obchodů a dalších provozoven či na postupné opětovné umožnění kulturních, sportovních či společenských událostí zveřejnila vláda po svém posledním jednání v úterý. Odehrávat se má v pěti etapách od 20. dubna do 8. června, pokud do harmonogramu nezasáhne nepříznivě vývoj epidemiologické situace. Ministři ho slíbili doprovodit konkrétními hygienickými pokyny pro jednotlivé provozovatele či organizátory.

Senát rozhodne o pokutách za porušení opatření proti šíření koronaviru nebo o pravidlech zkoušek na vysokých školách. Schvalovat má také návrh, aby firmy v přechodných hospodářských potížích na sebe nemusely bez zbytečného odkladu podat insolvenční návrh.

Uvažuje se také o zmírnění zákazu cestování do zahraničí. Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) chce v souvislosti s tím znát nejprve data od expertů. Až poté je možné dát veřejnosti jasnou zprávu. Kritizoval protichůdná vyjádření k tématu.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula ve středu v České televizi řekl, že se pravidla pro vycestování zřejmě zmírní, koncem března přitom prohlásil, že cesty do zahraničí mohou být omezeny i v příštím roce či dvou. Cestování vláda zakázala zhruba v polovině března.

Porody a festivaly

Porodnice v Praze znovu zavedly možnost přítomnosti doprovodu u porodu poté, co to od čtvrtka znovu povolilo ministerstvo zdravotnictví. Podmínkou však je, že otec musí mít aspoň chirurgickou roušku a nesmí vykazovat příznaky COVID-19. Rodička s doprovodem musí být také podle ministerstva v samostatném pokoji, nebo boxu s vlastním sociálním zařízením.

Na možnou změnu čekají také pořadatelé letních hudebních festivalů s desetitisícovými návštěvami Colours of Ostrava, Rock for People a Let it Roll. Zatím nerozhodli o odkladu. Prodloužení nouzového stavu, který nyní platí do 30. dubna, by znamenalo konec možnosti uspořádat tyto festivaly v původních termínech.

V případě zrušení organizátoři odhadují ztráty na desítky milionů korun. Důležité pro budoucnost festivalů bude, zda budou chtít lidé hromadně vracet vstupné. Vyplývá to ze čtvrteční on-line diskuse zástupců velkých akcí na téma hudební festivaly v době koronaviru.