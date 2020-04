Srovnávací zkoušky proběhnou v červnu a červenci. V květnu bude i mimořádný on-line termín

Původně chtělo Scio termín srovnávacích zkoušek dodržet i poté, co se 11. března zavřely školy. Posunout termín se společnost rozhodla až později. Podle informací z páteční tiskové konference by měly být 13. června, 27. června a 11. července. Uchazeči, kteří jsou například v nařízené karanténě, se budou moci zúčastnit mimořádného on-line termínu 30. května.

Zkoušku přes internet budou moci dělat uchazeči o studium v Česku i v řádných termínech. V tom případě za ni ale budou muset zaplatit dodatečný poplatek zhruba deset eur, tedy kolem 270 korun, uvedli zástupci Scio.

On-line zkouška se bude nahrávat

Systém pro on-line zkoušku vyvinula společnost Janison. Uchazeči budou muset být s počítačem vybaveným webkamerou a mikrofonem v uzavřené místnosti. Zkouška se bude celá nahrávat a inteligentní systém bude zaznamenávat, co se v místnosti děje například i podle zvuků, pohybu očí či práce na ploše počítače.

Umělá inteligence poté vypočítá pravděpodobnost podvádění, kterou následně podle výsledků testu vyhodnotí pracovník společnosti Scio. Výsledky zkoušek by uchazeči měli dostat zhruba týden po jejich konání.

On-line zkoušky by měly mít stejné části jako běžné testy. „Snažili jsme se najít řešení, které bude nejpodobnější a bude využívat všechny typy testovacích otázek, na které jsou uchazeči zvyklí, a to včetně poslechu (u zkoušek z cizích jazyků),“ uvedl Drnek. Podle projektového manažera Andreje Kutarni umožní systém uchazečům dělat si i různé poznámky a vracet se k předchozím otázkám.

Srovnávací zkoušky využívají každý rok desítky vysokých škol v Česku i na Slovensku. Zástupci společnosti uvedli, že nyní s fakultami jednají o využití zkoušek po posunutých termínech. Některé školy, zejména na Slovensku se už rozhodly, že přijímačky letos zruší, srovnávací testy tak nevyužijí.

Přijímačky na dálku

Podle mimořádné úpravy zákona, o které má v pátek jednat Senát, se prezenční přijímací zkoušky na vysoké školy budou moci konat nejdřív 15 dnů po znovuotevření škol. První vysokoškoláci by se podle plánu vlády měly do škol vrátit v pondělí. Vysoké školy by měly mít možnost dělat přijímací zkoušky i na dálku, podobně jako státní zkoušky.

Tři termíny srovnávacích zkoušek se konaly už v uplynulých měsících, další měly být původně 4. dubna, 1. května a 23. května. Scio o posunutí termínu rozhodlo už v březnu, kdy oznámilo, že proběhnou 1. května, 23. května a 13. června.

„Předpokládali jsme, že ty posunuté termíny budou platit a že je budeme schopní zorganizovat. Ta různá omezení dále přetrvávají, tak jsme dospěli k tomu, že v těch původních termínech a původním formátu, ve kterém jsme zkoušky plánovali organizovat, je bohužel nemůžeme takhle udělat,“ řekl Drnek.