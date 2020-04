Učitelé by při výuce na dálku neměli známkovat, radí resort. V pátek přibylo nejvíce nakažených za týden

Školy by se podle ministerstva měly zaměřit hlavně na nejdůležitější předměty, zejména češtinu, matematiku, cizí jazyky a případně některé odborné středoškolské předměty. Učitelé by se také měli vzájemně domluvit, jakou látku případně přesunou do příštího školního roku. Vyplývá to z doporučených postupů pro období on-line výuky, které resort školství připravil.

„Nevyužívejte hodnocení/klasifikaci v období vzdělávání na dálku jako formu nátlaku. Maximální pozornost věnujte poskytování zpětné vazby žákům, která jim pomůže zlepšovat učení a motivuje je k další práci,“ nabádá učitele ministerstvo. „Nezapomeňte, že smyslem výukových aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro klasifikaci,“ píše v doporučení.

„Při komunikaci se žáky se snažte o srozumitelná a jednoznačná zadání a pokyny. Buďte k žákům empatičtí a zajímejte se o to, jak jim učení jde, co jim případně nejde, jestli komunikují s ostatními žáky a podobně,“ radí dál učitelům úřad. Pedagogové by podle něj měli také zohlednit to, jak se výuce na dálku mohou časově přizpůsobit rodiny žáků.

Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého měly některé vzdělávací instituce zpočátku s přechodem na výuku on-line potíže. Část učitelů například zavalila děti úkoly a rodiče si stěžovali. V současné době se podle něj ale situace již zlepšila.