Koalice zvažuje částečně zestátnit klíčové společnosti. Z opozice zní hlasy proti

video Události: Vláda uvažuje, že by do některých podniků mohl vstoupit stát

České aerolinie, dopravní firmy nebo distribuce vody. Některé společnosti z těchto oblastí by v budoucnu mohl chtít odkupem podílů zachránit stát.

Letecký provoz nad Evropou se totiž v posledních týdnech téměř zastavil. České aerolinie se tak podobně jako většina světových leteckých dopravců dostávají do hlubokých ekonomických problémů. Podle některých ministrů by to aspoň částečně mohl vyřešit vstup státu, a to nejen u aerolinek.

„Všechny letecké společnosti mají velké problémy a Smartwings požádaly o půjčku. Teď to není na stole, ale vyloučit se to nedá a myslím si, že pokud by to na stole bylo, tak bychom se o to měli zajímat,“ vyjádřil se k záležitosti Babiš.