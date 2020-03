Změna času tentokrát na noční vlaky nedopadne, všechny jsou zrušeny. Letní čas ale začíná

V Brně platí v městské dopravě totožné opatření; u linek N89 až N99, které jezdí každou hodinu od hlavního nádraží, bude v noci na neděli o jeden spoj méně. Regionálních autobusů se žádné dodatečné omezení nedotkne, protože noční doprava v Jihomoravském kraji je do odvolání zrušena.

Spoje, které mají jet mezi druhou a třetí, odpadnou také v noční dopravě v Ostravě a Plzni. V Olomouci se změna času dotkne pouze jednoho spoje linky 52, který bude zrušen. Vzhledem k zavedeným „koronavirovým“ opatřením se změna času nedotkne MHD v Ústí nad Labem.

Obezřetnost pro pondělí

Lidé si musí dávat pozor i v dalších dnech. Kdo stráví neděli doma – jak by v době vyhlášené plošné karantény měl – možná si ani nepovšimne, že již přirozený středoevropský čas neplatí. Připomenout by si to proto měl dříve, než vyrazí v pondělí do práce.

Obezřetní by měli být také řidiči. Po změně času se vždy zvyšuje množství dopravních nehod. Přispívají k tomu i srážky se zvěří, protože se dopravní špička náhle posunuje o hodinu a probíhá za jiných světelných podmínek. Podle Romana Budského z Platformy VIZE 0 k nehodám přispívá také menší koncentrovanost řidičů.

„Mohou mít problém s vnímáním a vyhodnocováním potenciálně nebezpečných situací a také jejich reakce nemusí být dostatečně rychlé. Skokové zkrácení doby spánku o jednu hodinu narušuje jeho kvalitu, což s sebou následně nese problémy s nedostatečnou mírou pozornosti za volantem,“ míní Budský.

Naposledy? Sotva, vlády mají jiné starosti

Podle loňského rozhodnutí Evropského parlamentu by měl letní čas začínat naposledy nebo by měl letos na podzim naposledy skončit. Evropská unie totiž počítá s ukončením každoročního střídání času v roce 2021. Vlády se ale musí dohodnout, který čas poté bude platit celoročně. Čas na to mají jen do letošního dubna, přitom ale mají všechny kabinety momentálně docela jiné starosti.

Parlament na takovou eventualitu pamatoval a stanovil, že pokud dohoda letos na jaře nebude, může Evropská komise odložit platnost příslušné směrnice o rok. K ukončení posunů tedy dojde až v roce 2022.