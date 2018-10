Ranní světlo léčí. Všichni odborníci doporučují zrušit letní čas, říká fyzioložka Illnerová

Opačný přístup by mohl způsobit velké problémy. „Uvědomme si, že v zimním období je u nás úsvit v osm hodin ráno. A najednou by byl až v devět hodin ráno, kdybychom to měli podle letního času,“ říká Illnerová a dodává, že by zřejmě přibylo lidí s psychickými problémy.

„Světlo urychluje účinek antidepresiv. Ukázalo se to v Itálii na nějaké klinice, kde byla chodba, z níž polovina pokojů vedla na západ, polovina pokojů vedla na východ. A když stanovovali, jak rychle se dostávají z deprese ti, co měli okna na východ, tak se dostávali rychleji z té deprese než ti, co měli okna na západ, protože měli ranní světlo k antidepresivům,“ popisuje měřitelné účinky včasného svítání.