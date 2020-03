Nouzový stav kvůli koronaviru? Hamáček jej navhrne, podle Babiše zatím není potřeba

„Pokud bychom se pohybovali v režimu nouzového stavu, může kabinet regulovat dodávky ochranných a zdravotnických prostředků, to znamená, že může nařídit výrobcům, aby prioritně zásobovali integrovaný záchranný systém, státní hmotné rezervy, poskytovatele zdravotní péče,“ uvedl Hamáček. Vláda by mohla například také změnit doporučení pro lidi přijíždějící ze severní Itálie a dalších rizikových oblastí volat zdravotníky na povinnost.

Podle ústavního zákona o bezpečnosti České republiky může vláda vyhlásit nouzový stav v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.

Premiér Babiš zatím vyhlášení nouzového stavu nepodporuje.„Nemůžeme tady paralyzovat celou krajinu a není na to nejmenší důvod,“ řekl rádiu Impuls. Takový postup by podle premiéra zásadně narušil ekonomické vztahy. Poukázal na to, že nouzový stav zatím nevyhlásila žádná z evropských zemí, v některých je přitom nakažených výrazně víc.

Důvod by nastal, pokud by se koronavirus epidemicky šířil, uvedl. Vyjádřil překvapení, že o nouzovém stavu Hamáček mluví, když se Bezpečnostní rada státu v pondělí ráno domluvila, že není potřeba, a znovu to probere ve středu.

Bezpečnostní rada státu nedoporučuje navštěvovat seniory v zařízeních

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po jednání bezpečnostní rady uvedl, že vláda nedoporučuje lidem navštěvovat domovy seniorů, zařízení typu LDN a podobně. „Jde o všechna zařízení, kde jsou hospitalizovány nebo ubytovány osoby seniorního věku. Víme, že to jsou ty rizikové skupiny u daného onemocnění, osoby, které mají často různá přidružená onemocnění,“ uvedl Vojtěch. „Velmi doporučujeme omezit návštěvy v daných zařízeních, která se starají o tyto zranitelné skupiny osob,“ dodal.

Kvůli šíření koronaviru také velmi doporučujeme omezení návštěv léčeben dlouhodobě nemocných, domovů seniorů či ústavů sociálních služeb. V těchto zařízeních pobývají zranitelné skupiny osob, které mají často různá přidružená onemocnění. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 2, 2020

Bezpečnostní rada státu rozhodla i o tom, že vzorky se nově budou testovat na přítomnost koronaviru i v laboratoři v Ostravě.