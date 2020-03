Pořád jen tři. Další vzorky, které testovali na koronavirus, jsou negativní, další pacienti v Česku nepřibyli

Jeden z vzorků, na jehož výsledky se čekalo, pocházel od íránské studentky medicíny. Ta byla hospitalizovaná po návratu z Íránu, nyní bude z Fakultní nemocnice Hradec Králové propuštěna do domácí karantény. Studentka se dostala do nemocniční karantény v neděli 1. března poté, co se z Íránu vrátila do ČR s dýchacími obtížemi.

„Po dohodě s krajskou hygienickou stanicí se podrobí ještě týdenní domácí karanténě,“ uvedl lékařský náměstek hradecké fakultní nemocnice Zdeněk Tušl. V Královéhradeckém kraji jsou v domácí karanténě kvůli novému koronaviru desítky lidí.

Tři nakažení

Tři pacienti hospitalizovaní v pražské Nemocnici na Bulovce kvůli koronaviru jsou v pondělí bez příznaků nemoci, nemají teplotu ani kašel. Další kontrolní testy jim odborníci udělají do konce týdne. Nemocní jsou tři lidé, kteří přijeli z Itálie. Jeden z konference v Udine, druhý s rodinou z lyžařské dovolené v Benátsku a třetí je Američanka, která studuje v Miláně.

Spolu s Američankou jsou v izolaci také dvě její kamarádky, které s ní cestovaly. Podle hlavní hygieničky Evy Gottvaldové ale nemají zatím žádné příznaky. Hygienici ale prověřují jejich kontakty s dalšími osobami, nakažená Američanka pobývala například v Brně a na cestu do Prahy využila spoj dopravce RegioJet.