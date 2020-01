ANALÝZA: Jaroslav Kubera byl jednou z nejúspěšnějších osobností v politice vůbec

V Teplicích se Kuberovi podařilo naplňovat to, co občané čekají od starostů. Tedy to, že se mají starat o rozvoj města efektivně. Nevěnoval čas zbytečnému politikaření a v souladu se svými zásadami, že mluvil zejména s lidmi. Byrokracie byla něco, co mu vedení města spíše ztěžovalo. Jeho návrhy řešení často vycházely z praktických zkušeností a budily kontroverze.

Praktický přístup je to, co nejvíce charakterizuje Kuberovu politiku v Teplicích. Nejvíce se to projevilo v takzvaném chodníkovém zákoně, který se mu podařilo prosadit. Podle něj za schůdnost chodníků odpovídá město, nikoliv majitelé přilehlých domů. Pod Kuberovým vedením město hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem. Kritici však upozorňovali na to, že se tak dělo zejména díky majetku, který město rozprodávalo. Zbavilo se například téměř veškerého bytového fondu.

Jaroslav Kubera si vyzkoušel i regionální politiku, a to když v roce 2016 kandidoval do zastupitelstva Ústeckého kraje. Tyto volby snad nejvíce svědčí o oblíbenosti politika. Do zastupitelstva kandidoval z 55. místa šedesátičlenné kandidátky. A uspěl. Získal přes 10 % preferenčních hlasů a do zastupitelstva se dostal z druhého místa, i když ODS nebyla v nejlepší kondici a byla poražena dalšími třemi volebními subjekty.

Stálice v Senátu

V Senátu Kubera strávil více než 19 let. Poprvé uspěl v roce 2000, když získal v prvním kole volby přibližně 30 % hlasů. V dalších trojích volbách postupoval do druhého kola vždy alespoň se 40 % hlasů a v druhém kole vítězil vždy poměrně přesvědčivě. Stal se tak jedním z nejdéle sloužících senátorů.

Po svém posledním zvolení se stal dokonce předsedou horní komory a dosáhl vrcholu své politické kariéry. Prohlašoval, že ve funkci nechce být jen dva roky. A ještě pár dnů před svojí nečekanou smrtí vtipkoval o tom, že by mohl kandidovat na prezidenta.