Petříček: Vztahy s totalitní Čínou mají být pragmatické a realistické. Očekávání se zatím nenaplnila

Petříček zdůraznil, že Praha by měla hledat jinou podobu vztahu s Pekingem, než jaký dosud měla. „Snažíme se posunout náš vztah k Číně do pozice, že budeme schopni realisticky vyhodnotit příležitost. Myslím, že s Čínou je potřeba se bavit, a máme zájem na rozvoji ekonomických vztahů,“ prohlásil Petříček s tím, že výsledný vztah Prahy a Pekingu by podle něj měl být pragmatický, realistický a kritický.

Konečná: Získat čínské peníze umí třeba Balkán

Místopředsedkyně KSČM Kateřina Konečná míní, že nepřítomnost Česka na jednání o investicích může vést k většímu poškození českých zájmů. „Máme se umět chopit příležitosti, máme tam být,“ uvedla. Čína má podle ní zájem o připravené projekty, na kterých by se mohla podílet, nikoli o diskuse o fiktivních penězích.

„Není to o podepsání smlouvy a o tom, že tady přistanou čínské peníze, ale je to o debatě o výstavbě mostů, dálnic, investic. Tak to dělají v Polsku, umí to třeba na Balkáně,“ dodala Konečná.