Šanghaj zrušila oficiální styky s Prahou. Kvůli její partnerské smlouvě s Tchaj-pejí

Šámalová: Vztahy Pekingu a Tchaj-peje jsou pro Čínu extrémně citlivé

„Je to poměrně ostré prohlášení. Šanghaj v něm tvrdí, že pražský magistrát udělal mnoho přešlapů, co se týče základních čínských hodnot, mezi něž patří vztahy s Tchaj-wanem. Také říká, že se Praha bezohledně vměšuje do vnitřní politiky Číny a veřejně zpochybňuje princip jedné Číny. Je to další kolo diplomatického napětí mezi Prahou a Pekingem,“ shrnula zpravodajka ČT v Číně Barbora Šámalová.

Zdůraznila, že otázka vztahů Pekingu a Tchaj-peje je pro Čínu extrémně citlivou záležitostí. „Podpis smlouvy Prahy s tchaj-wanskou metropolí přišel v době, kdy princip jedné Číny čelí velké zkoušce. O víkendu zvítězila v tchaj-wanských prezidentských volbách Cchaj Jing-wen, která svoji kampaň postavila na strachu z Číny. Hongkong už osmý měsíc protestuje proti politice Číně. Peking je proto ještě ostražitější než obvykle, i když proti tomu, co udělala Praha, by se ozval v každém případě,“ dodala Šámalová.