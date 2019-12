Home Credit si najal agenturu, aby vylepšila obraz Číny v Česku, zjistilo Aktuálně.cz

Firma vytvořila síť odborníků, novinářů a politiků, z nichž někteří ani nemuseli vědět, čeho jsou součástí. Založila například tlumočníkovi prezidentů Vítu Vojtovi institut věnující se Číně nebo si účtovala napadání a monitoring kritiků čínského režimu, napsali autoři článku. Ředitel agentury Tomáš Sazima uvedl, že cílem jejich práce nebylo manipulovat veřejné mínění.

„Smyslem je moderovat debatu o Číně, vnášet do ní relevantní prvky. Aby se vyrovnala z extrému, který tady je. Protože to, co tu vůči Číně a její reputaci je, je humus,“ řekl Aktuálně Sazima. Ředitel komunikace společnosti Home Credit Milan Tománek se k případu zatím nevyjádřil.

Server: Vznikla síť politiků, ekonomů a expertů

Bezpečnostní informační služba přitom považuje šíření vlivu Číny v Česku za jednu z největších bezpečnostních hrozeb. „Home Credit, patřící Petru Kellnerovi, proplatil téměř dva tisíce hodin práce PR agentuře, aby pomáhala těm, kteří se v českých médiích čínského režimu zastávají. A naopak útočila na kritiky nedemokratického státu,“ uvedlo Aktuálně.cz.

Skrytě tak podle serveru vznikla síť složená z politiků, ekonomů či nezávisle vystupujících expertů na Čínu, kterou najatá PR agentura koordinovala. Řada z nich přitom nemusela vědět, jakou roli v plánu Home Creditu mají.

Peníze pro Sinoskop

Z výkazů práce agentury C&B podle Aktuálně vyplývá, že Home Credit například tajně zorganizoval vznik a činnost institutu nazvaného Sinoskop – Institut pro současnou Čínu. Podle obchodního rejstříku ho oficiálně letos v červnu založil sinolog Vít Vojta, který působí také jako tlumočník českých politiků v Číně včetně prezidenta Miloše Zemana. Vojta tvrdí, že se snaží prosazovat konstruktivní pohled na Čínu, na rozdíl od Sinopsisu. Projekt Sinopsis, který dění v Číně popisuje kriticky, je složený hlavně z expertů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Server Aktuálně.cz uvedl, že pro Kellnerův byznys jsou dobré vztahy s Čínou klíčové. Společnost Home Credit získala v roce 2014 za podpory vrcholných českých politiků celostátní licenci, která jí umožňuje v miliardové velmoci poskytovat lidem nebankovní půjčky.

Kritiku části akademické obce nedávno vyvolala chystaná spolupráce společnosti Home Credit s Univerzitou Karlovou v Praze. Firma měla škole po dobu tří let poskytovat ročně půl milionu korun. Home Credit nakonec po protestech od smlouvy odstoupil.