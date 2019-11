Lhaní o financování česko-čínských konferencí bylo podle rektora Zimy selhání jednotlivce

Celou záležitost označil za selhání jednotlivce, kterému lze ale jen obtížně předcházet. „Samozřejmě máme etická pravidla, která říkají, jak se má člověk chovat, aby zachoval svoji vědeckou, pedagogickou, profesní i lidskou integritu,“ řekl. Tato etická pravidla však podle rektora jsou nevymahatelná a domnívat se, že nikdo ze 60 tisíc zaměstnanců a studentů neselže, by bylo iluzorní.

Kritika kvůli smlouvě s Home Creditem

Vedení univerzity čelilo v poslední době kritice také kvůli smlouvě s firmou Home Credit ze skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera, která patří mezi největší poskytovatele spotřebitelských úvěrů ve světě. Firma má silné zastoupení i v Číně.

Home Credit se ve smlouvě o spolupráci zavázal UK po dobu tří let poskytovat ročně půl milionu korun. Ve smlouvě ale byla i pasáž o tom, že se smluvní strany „zavazují zdržet (…) všeho, co by mohlo poškodit (jejich) dobré jméno a pověst“. Home Credit po kritice od smlouvy odstoupil s prohlášením, že nechce být vtahován do iracionálních debat. Zima se pak omluvil, že neodhadl reakci na uzavření smlouvy.