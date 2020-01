Senát byl na konci uplynulého roku hybatelem dění. Třetinu komory letos čekají volby

Senátoři totiž poslali zpět do sněmovny klíčové zákony s platností od prvního ledna, a to navýšení rodičovské i daňový balíček, který má do rozpočtu přinést víc peněz z alkoholu nebo hazardu. Poslanci se museli vypořádat i s návrhy změn třeba v případě veterinárního zákona, který zpřísňuje chov zvířat.

Za jeden z výrazných úspěchů pak část senátorů považuje odmítnutí zdanění náhrad církvím. Za pravdu jim dal i Ústavní soud. „Senát musel zafungovat. Na první dobrou, když se postavil proti tomu zákonu, sněmovna ho přehlasovala, tak to úplně ještě nevyšlo, ale pak Senát splnil svoji rolí tím, že inicioval ústavní stížnost,“ míní senátor Václav Láska (Senátor 21).

„Zabýváme se zákony, ale zabýváme se i ústavními zákony. A tady si myslím, že jsme skutečně velmi bedlivě sledovali, co se v naší politické sféře děje, a velmi aktivně jsme na to reagovali,“ dodává předseda senátorského klubu STAN Petr Holeček.