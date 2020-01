Provoz e-neschopenek se rozběhl bez potíží. Systém je plně funkční, tvrdí Maláčová

Podle slov Maláčové už na první den roku vydali lékaři 274 elektronických neschopenek, nicméně skutečnou funkčnost musí podle ní ukázat až provoz pracovního dne. „Nicméně dnes 2. ledna na první pracovní den za několik málo hodin evidujeme více než 3000 e-neschopenek. To znamená, vidíte, že to nabíhá poměrně rychle a každou hodinou se to bude samozřejmě měnit,“ řekla na tiskové konferenci dopoledne ministryně.

O to, zda se elektronické neschopenky vůbec zavedou, se politici léta přeli. Jak připomněla ministryně práce a sociálních věcí, diskuse se vedla již od roku 2011. Ještě první Babišova vláda počítala s ukončením projektu, ale po nástupu jeho druhého, koaličního kabinetu se situace změnila.