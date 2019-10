E-neschopenky nejsou plně elektronické, upozorňují lékaři. Chtějí, aby je hradil stát

Předsedkyně výboru pro zdravotnictví Věra Adámková (ANO) řekla, že peníze za podobný výkon mají například lékárny, kterým pojišťovny platí 15 korun za výdej léku na recept. Do roku 2015 lékárny vybíraly regulační poplatky 30 korun za recept od pacientů. Nyní lékárnická komora požaduje zvýšit poplatek od pojišťoven na 18 korun.

„Neschopenka by měla být lékaři hrazena odjakživa, což nebyla. Je to skutečně administrativní činnost, kterou po lékaři požaduje stát,“ nechal se na jednání slyšet předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Upozorňuje, že za uchazeče o zaměstnání registrovaného na úřadě práce hradí lékaři vydání dokladu ministerstvo práce.

Digitální neschopenka má výrazně zjednodušit výměnu informací mezi lékařem, zaměstnavatelem a Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ). Zaměstnanci dále zůstane povinnost své nadřízené informovat o pracovní neschopnosti, nebude ale muset zařizovat doklady.

„Pojištěnec už nebude muset předávat doklady zaměstnavateli, náhrada mzdy i nemocenské mu přijde automaticky. Nemocnému dál zůstane v papírové podobě jen průkaz práce neschopného,“ uvádí ČSSZ na svém webu.

Zaměstnavatelé se budou moci přihlásit do portálu, kde najdou informace o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců. Systém jim také umožní požádat o zasílání oznámení o vzniku, trvání anebo ukončení neschopenky, a to buď do datové schránky, anebo na e-mailovou adresu.

Elektronické neschopenky nejsou plně elektronické

Praktičtí lékaři ale upozorňují na vážné nedostatky chystaného systému. „Současné e-neschopenky jsou dalším typickým příkladem elektronizace na český způsob a rozhodně nejsou plně elektronické. Nadále budeme muset část neschopenky tisknout a vypisovat ručně,“ píše Šonka v tiskové zprávě.

V důsledku toho elektronický systém nepovede ke snížení administrativní zátěže, obávají se lékaři. S postojem sdružení souhlasí předseda Společnosti všeobecného lékařství Svatopluk Býma. „E-neschopenka je polovičatým řešením a dalším typickým příkladem toho, jak elektronizace nesmí vypadat,“ tvrdí.