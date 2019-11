Šmucler: E-neschopenka lékaře děsí, protože je hážeme do vody. Chci ze začátku úlevy pro všechny

Před přístupem „z nuly na sto“ u zavádění elektronické neschopenky varuje například předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka: „Problém je, že se dlouze mluví a málo připravuje. E-neschopenka se rozjíždí na poslední chvíli, od ledna 2020 to bude povinné a my nemáme možnost si to vyzkoušet.“

Šonky se v pořadu Otázky Václava Moravce zastal i prezident stomatologů Šmucler. „Jako komora jsme udělali maximum, školíme lidi, ale nikdo s tím systémem nemá zkušenost a mluvíme o něčem, co nikdo neviděl,“ uvedl.

Podle něj by bylo lepší, kdyby náběh na povinné elektronické neschopenky byl postupný nebo s počáteční tolerancí ke starším lékařům, kteří s počítači obecně poněkud bojují. „Na e-receptu vidíte, že není třeba po lidech šlapat. První rok byla amnestie a dnes je to tak, že se přes 90 procent léků vydává elektronicky, lidé si to chválí. To, že nebyly stanoveny úlevy, zbytečně zvyšuje nervozitu,“ myslí si stomatolog Šmucler. Nový systém podle něj zatíží i firmy, které se také budou muset naučit s e-neschopenkou zacházet.