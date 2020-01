Přesná definice bezpečného odstupu a přísnější bodový systém. Na silnicích by mělo být bezpečněji

Blokové pokuty chce mít ministerstvo dopravy pevně stanovené, a to v třech pásmech. U vážných přestupků – například u odmítnutí testu na alkohol či drogy – má sankce začínat na 50 tisících. Pokud navíc takový řidič zaviní nehodu, pokuta se zdvojnásobí – maximálně ale do výše sta tisíc korun.

A teď konkrétní případy: například u řízení pod vlivem alkoholu se přestupek řeší jen ve správním řízení – pokuta by nově měla být v rozmezí 7–25 tisíc a šest bodů.

Zároveň by policisté neměli odebírat řidičské oprávnění seniorům nad 65 let nebo profesionálním řidičům, kteří nemají posudek o svém zdravotním stavu. Řešit to budou správní úřady. Sankce se ale navyšují. Ta může dosáhnout až 25 tisíc korun.