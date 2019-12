Prezident na oslavách v Moskvě, premiér v Izraeli a Petříček v Indii. Politikům se rýsují cesty na příští rok

Prezidentská kancelář cesty hlavy státu Miloše Zemana teprve připravuje. Podle ředitele odboru hradní diplomacie Rudolfa Jindráka je v plánu několik větších bilaterálních cest. Pražský hrad již dříve potvrdil, že se Zeman v květnu zúčastní v Moskvě oslav výročí 75 let od konce války. Uskutečnit by se také mohla odložená návštěva Maroka, prezident by mohl vykonat i další cesty po Evropě.

Podle Jindráka zatím nebylo rozhodnuto, kdo za Českou republiku pojede v dubnu do Číny na summit 17+1, tedy jednání Číny se zeměmi střední a východní Evropy. Naopak s účastí na prezidentském summitu zemí Visegrádu v Polsku již Zeman počítá. V rámci zahraniční diplomacie by měl také na Pražském hradě přijmout čtyři až pět svých protějšků.