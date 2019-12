Snadnější rozjezd e-neschopenek? Ministr chce ochránit lékaře před sankcemi

Ministerstvo to zdůvodňuje požadavky pacientů. „Pouze průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce bude v tištěné podobě, a to z důvodu, aby měl nemocný kdykoli k dispozici všechny údaje o své pracovní neschopnosti, především kdy se má dostavit na další kontrolu,“ hájí podobu neschopenky ministerstvo práce a sociálních věcí.

Někteří poslanci to však kritizují a souhlasí s argumenty lékařů. „Je to čas, který lékař stráví mimo zdravotní péči,“ upozorňuje místopředseda sněmovního zdravotnického výboru Vít Kaňkovský (KDU-ČSL).

O situaci jednal premiér Andrej Babiš spolu s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (oba ANO) a ministryní práce Janou Maláčovou (ČSSD). Dospěli k závěru, že nová neschopenka hrazena nebude. „V tuto chvíli úhradu neplánujeme z toho důvodu, že e-neschopenka by měla být pro lékaře jednodušší,“ vysvětluje ministr zdravotnictví.

Podle lékařů by však pro informaci stačil menší lístek bez dalšího dopisování údajů. Volají také po tom, aby e-neschopenka byla hrazeným výkonem. Podle nich jde o časově náročnou administrativní činnost, kterou stát po lékaři požaduje. „U mnoha neschopenek se musí hlídat tak zvaná podpůrčí doba, musí se vést evidence neschopenek, na neschopenky chodí kontroly,“ říká Cyril Mucha.

Další sice souhlasí s rozhodnutím e-neschopenky nehradit, zároveň ale říkají, že by stát měl kompenzovat náklady na nové systémy. „Pokud se bavíme o nějakých milionových nákladech, tak by to stát se zavedením e-neschopenky měl nějak kompenzovat,“ říká členka sněmovního zdravotnického výboru Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Ministr zdravotnictví chce lékařům ulevit jiným způsobem. Plánuje zavést období, kdy by jim nehrozily pokuty až 10 tisíc korun. „Asi je dobře mít určité toleranční období, kdy třeba právě lékaři, kteří s tím budou mít nějaké komplikace, nebudou čelit sankcím,“ uvedl Vojtěch.

K návrhu se ještě vyjádří ministerstvo práce. „Paní ministryně o této záležitosti rozhodne přibližně v půlce měsíce prosince. Pokud by k tomu mělo nakonec dojít, tak by to bylo skutečně jen několik málo měsíců,“ uvedl náměstek ministryně práce Robin Povšík (ČSSD). Digitální neschopenku budou muset lékaři vystavovat od začátku ledna.