Firmy netuší, u jakých titulků se jejich reklamy objeví. Agentury chtějí omezit inzerci na dezinformačních webech

Takovou strategii podporují i někteří mediální odborníci. „Myslím si, že ten zásah není likvidační, ale je to rozhodně zásah, který ucítí. Pokud by se velké firmy rozhodly přimět další providery internetové reklamy, aby tu reklamu omezily, tak se tyto weby budou muset přesunout do divočejší nabídky, kde samozřejmě budou mít nižší příjmy,“ říká Josef Šlerka.

„Neděláme si iluze, že ve chvíli, kdy by se podařilo financování reklamou zaškrtit, tak je po dezinformačních webech. Ale minimálně to výrazně znepříjemní a ztíží situaci, která je pro ně dnes velice komfortní,“ říká k tomu Hlavica.

„Když se inzerát na dětský tábor objeví v sousedství popírání holocaustu, tak to prostě nechcete,“ dodává Hlavica. „Vezměte si, že máte farmaceutickou firmu, která inzeruje léky na webu, který šíří nějakou antivakcinační teorii. Tam nechcete být. Pro firmy je to určitá forma obrany té značky, aby nebyly spojovány s tím obsahem,“ potvrzuje mediální analytik Josef Šlerka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Černá listina je volně k dispozici – a právě reklamní agentury ji mohou využívat k tomu, aby mohly firmám nabídnout volbu, zda chtějí, nebo nechtějí na takových webech inzerovat. K projektu už se připojilo přes 30 slovenských i českých reklamních agentur.

„Neoslovujeme firmy s tím, že bychom je tlačili do používání těchto systémů. Samy se mohou svobodně rozhodnout, zda takovým způsobem ošetří svou reklamní kampaň nebo ne,“ upozorňuje Smatana. „Pokud by se nějaká firma rozhodla naopak a umístila si reklamu právě na tyto weby, tak je to jen její věc,“ dodává.

Slovenský blacklist už v Česku funguje

Všichni členové v komisi podle něj pracují bez nároku na honorář. Webové stránky hodnotí pravidelně každý měsíc – do seznamu tak mohou přibýt noví dezinformátoři, ale také se z něj mohou dostat. „Máme případy, kdy webová stránka zařazená do seznamu dezinformačních webů odstranila lživý obsah a její hodnocení se změnilo, takže se jí začala znovu zobrazovat reklama,“ říká Smatana.

Podle Marka Hlavici je právě tato slovenská iniciativa něco, co by české reklamní agentury mohly nakonec převzít. „Zatím to vypadá, že jsme blíž k té slovenské cestě, je to něco hmatatelného, co funguje. A má to přesah i do České republiky,“ říká.