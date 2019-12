České úřady řeší důsledky evropského auditu. Ministerstvo zemědělství doporučuje Agrofert ze soutěží nevyřazovat

V reakci na výhrady české strany auditoři podrobně zmapovali strukturu svěřenských fondů, do kterých byl vložen majetek Agrofertu. Nastavení a fungování těchto svěřenských fondů vyhodnotili jako zcela účelové, v rozporu nejen s dobrými mravy, ale i se smyslem a účelem zákona o střetu zájmů a narušující veřejný pořádek. Tento účelový krok by mohl být prohlášen za neplatný již od samotného počátku.

Celkové korekce a konkrétní příklady

Zákon o střetu zájmů se netýkal pouze evropských dotací, ale rovněž národních dotací, veřejných zakázek a investičních pobídek. Navíc audit požaduje po české straně hloubkovou kontrolu. Z toho důvodu nakonec možná bude muset Česká republika od společností Agrofertu vymáhat ještě výrazně vyšší částku, než je uvedená korekce v tomto auditu.

Celkově 100% korekce byly stanovené buďto z důvodu porušování českých a evropských předpisů ke střetu zájmů, anebo z jiných důvodů. Celkové korekce byly prozatím stanovené na 285 226 785 Kč.

Z důvodu porušování zákona o střetu zájmů byly například napadené projekty:

- Lovochemie, a.s. - „Inovace technologie výroby směsi pro přípravu silných hnojiv“ - evropské dotace ve výši 50 milionů Kč

- Ethanol Energy, a.s. - „Technologie na snížení energetické náročnosti výroby Ethanol Energy, a.s.“ - evropské dotace ve výši 72 milionů Kč

- 5 projektů Cerea, a.s. - s evropskou dotací celkem přes 13 milionů Kč