Audit k Babišovu údajnému střetu zájmů podle opozice ohrožuje čerpání evropských dotací

Přesný obsah zprávy není veřejně znám

Pozvání předsedy Pirátů nevyslyšeli komunisté a SPD, obě strany chtějí nejdříve své stanovisko formulovat ve svých grémiích. Ráno se sešel také poslanecký klub hnutí ANO, jehož se účastnila i ministryně Dostálová.

Obsah auditní zprávy, kterou Evropská komise zaslala do Prahy v pátek, nebyl dosud zveřejněn. V jarní předběžné zprávě, která unikla do médií, Komise konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na svou bývalou firmu Agrofert, kterou převedl do svěřenských fondů. Podle informací týdeníku Respekt konečná zpráva premiérův střet zájmů potvrzuje. Babiš s tím nesouhlasí.

Komise oznámila, že je audit konečný, premiér však tvrdí, že z pohledu České republiky konečný není. V pondělí zároveň prohlásil, že o závěrech auditu nic neví a ani s nimi nebude obeznámen. Odkázal na to, že se k auditu vyjádří ministryně pro místní rozvoj Dostálová.