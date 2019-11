Zemědělský fond začne proplácet dotace Agrofertu. Prý neexistuje právní důvod pro jejich zadržení

Fond o zastavení proplácení dotací rozhodl letos v červnu. Agrofertu bylo ze SZIF od roku 2012 do konce letošního dubna vyplaceno zhruba 6,52 miliardy korun.

Česko čeká na výsledné znění auditních zpráv ze strany Evropské komise k možnému střetu zájmů premiéra. Podle pracovní verze uniklé do médií má Babiš na Agrofert stále vliv. Česko by kvůli tomuto střetu zájmů při čerpání fondů mohlo vracet do rozpočtu EU kolem 450 milionů korun. Babiš dlouhodobě odmítá, že by měl na svůj bývalý podnik stále vliv.

První z konečné verze auditů už je podle serveru Neovlivní hotová, nyní se překládá do češtiny a poté zamíří do Česka. Týká se regionálních fondů. Audit, který se zabývá zemědělskými dotacemi, ještě dokončen není.