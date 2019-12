Audit není z našeho pohledu finální a nic se z něj nezveřejní, řekla Dostálová

Úředníci se od pondělí zabývají auditní zprávou Evropské komise o údajném střetu zájmů premiéra Babiše, kterou vypracovala Evropská komise. Ministryně Dostálová na tiskové konferenci, kterou k tématu svolala, zdůraznila, že sama Evropská komise zprávu označila jako důvěrnou.

„Audit nebudeme nikomu poskytovat,“ sdělila Dostálová s tím, že nelze ani naznačit, co ve zprávě stojí. K textu má přístup pouze odborný tým úředníků, který je apolitický, nikdo jiný. Z toho důvodu se s materiálem neseznámila ani Dostálová.

„Nezasahuji do toho. S dokumentem jsem se ani neseznámila, abych se nemusela červenat, že říkám něco tak nebo tak,“ vysvětlila na tiskové konferenci ministryně pro místní rozvoj. Obsah zprávy ji podle jejích slov „cíleně nezajímá.“

Důvěrný režim bude zachován až do doby, než bude utajenosti „oproštěn“, informovala Dostálová. Zmínila, že takový čas nastane, až budou dokončeny všechny návazné procedury.

„Běh na dlouhou trať“

Česká strana nyní musí do 60 dnů od překladu textu informovat, zda přijme nebo nepřijme závěry auditu. „Z našeho úhlu nejde o finální dokument, proces bude dále pokračovat,“ uvedla proto Dostálová.

Ministryně představila sedmibodový harmonogram, podle nějž se audit řídí. „Aktuálně jsme v bodě tři, bodů je sedm. Čeká nás ještě dlouhá cesta. Nelze hovořit o tom, že procedury jsou ukončeny. Finální rozhodnutí ještě nepadlo,“ řekla s tím, že očekává „běh na dlouhou trať“.

V případě, že by se nyní odborníci s některými závěry neztotožnili, existuje možnost iniciovat slyšení u Evropské komise. Další krok by pak podle Dostálové nebyl na straně Česka, ale Evropské komise, která by musela rozhodnout, jak s odmítavým postojem naloží.

Dostálová ubezpečila, že „úředníci budou hájit zájmy České republiky“. Připomněla, že premiér Babiš tvrdí, že splnil české zákony týkající se střetu zájmů a že Evropská komise nemá kompetenci posuzovat české zákony. „Musíme si uhájit svoji legislativu a svoje právo,“ apelovala Dostálová.