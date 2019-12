Poslanci mají projednat zákon o takzvaných trafikách. Opozice chce mluvit také o Babišovi

Sněmovna by v úterý měla rozhodnout o podobě zákonných pravidel pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem. Mohla by se také pokusit přehlasovat senátní veto návrhu nového zákona, který stanoví pravidla pro činnost soudních tlumočníků a překladatelů. Schůze pokračuje od odpoledne.