Trafikám ve státních firmách má zabránit nominační zákon. Je bezzubý, zní z opozice

Téměř tři roky projednává soud kauzu údajných trafik za vlády expremiéra Petra Nečase (ODS). Ten v uplynulém týdnu dorazil jako jediný obžalovaný k soudu. Podle státního zástupce nabízel lukrativní posty ve státních podnicích rebelujícím poslancům Občanské demokratické strany výměnou za podporu vládního daňového balíčku.

Nový nominační zákon, který má v závěrečném čtení projednat sněmovna, má určit podmínky pro výběr kandidátů na posty ve státních firmách. „Aby bylo garantováno, že se nesáhne vedle, že to budou osoby, které mají odpovídající vzdělání, odpovídající zkušenost, a že bude naplněno to, co od nich očekáváme, že budou řádně hájit zájmy státu,“ vysvětluje náměstek Úřadu vlády a bývalý ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

Doporučovat kandidáty vládě má speciální výbor. Opozici ale vadilo, že podle předlohy ministerstvo návrh výboru nemuselo respektovat. „Pokud máme dneska výbor, který má celý nominační proces iniciovat a má dávat nějaké doporučení, a pak ve finále si ministr může stejně rozhodnout sám, jak chce, tak si myslím, že je to naprosto bezzubá věc,“ uvedl člen hospodářského výboru sněmovny Jan Bauer (ODS).

Minimální věk, trestní bezúhonnost, případně bezpečnostní prověrka

Podle pozměňovacího návrhu by resort nemohl jmenovat člověka, kterého výbor odmítl. Resort by také musel vysvětlovat své stanovisko, pokud vybere kandidáta, kterého výbor neurčil, ale ani neodmítl. „To znamená, že bude muset existovat nějaký zápis, usnesení nebo výstup z porady vedení ministerstva,“ přibližuje člen hospodářského výboru sněmovny Petr Dolínek (ČSSD).

Adepti by měli splňovat minimální věk, trestní bezúhonnost, v některých případech také minimální stupeň bezpečnostní prověrky. „Návrh je určitý kompromis. To znamenám, že již dnes existuje nějaký orgán vlády, založený usnesením, který vybírá zodpovědné lidi, ale teď to bude posvěceno zákonem,“ říká člen hospodářského výboru sněmovny Leo Luzar (KSČM).

Hospodářský výbor mimo jiné schválil pozměňovací návrh, který upravuje jedno z kritérií, konkrétně snižuje potřebný věk z 28 na 25 let. „Svým způsobem zvyšuje okruh lidí, kteří mohou kandidovat do těchto pozic,“ říká k tomu člen hospodářského výboru sněmovny Pavel Pustějovský (ANO).

„Ti lidé by spíš měli být starší, měli by mít více zkušeností – životních, odborných, společenských i politických,“ uvažuje předseda hospodářského výboru sněmovny Radim Fiala (SPD). Zda návrh sněmovna pošle do Senátu a případně v jaké podobě, by měli poslanci na plénu rozhodnout v nadcházejícím týdnu.