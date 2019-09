Reportéři ČT: Šéf finančního úřadu skončil poté, co jeho úřad doměřil daň firmě z holdingu Agrofert

„Dovolil jsem si doměřit firmu, která patřila do holdingu Agrofertu. A mohl bych si dovolit třeba víc. Tím pádem jsem se stal osobou neloajální, s kterou není důvod dál spolupracovat,“ dodává Trefný.

Krátce poté o místo ředitele přišel. Pod hlavičkou reorganizace byl převelen z Příbrami do Prahy. Proti přesunutí se Karel Trefný bránil u soudu a spor s Finanční správou vyhrál. Na místo ředitele se však už nevrátil. Pracuje znovu v Příbrami, ale pouze jako řadový daňový úředník.

Karel Trefný býval ředitel Finančního úřadu v Příbrami. Při kontrole daňových nedoplatků prověřoval jím vedený úřad i společnost Primagra z holdingu Agrofert. „My jsme Primagře doměřili daň z přidané hodnoty asi ve výši 1,5 milionu korun, proti které se společnost odvolala. V odvolání nebyla úspěšná, takže potom podala správní žalobu. Ve správní žalobě nebyli taky úspěšní. Daň uhradili a já jsem vůbec netušil, ani jsem si nemyslel, že by to mohlo mít nějaké následky,“ popisuje Trefný.

Jednou z firem, které stát v minulosti nezákonným použitím zajišťovacích příkazů poškodil, je Hopr Trade CZ. „My máme dnes několik rozsudků, které jasně svědčí o tom, že ten postup byl nezákonný, ale bohužel do dnešního dne stát nebyl toto pochybení schopen napravit a ty peníze, které nám přináleží, nám vrátit,“ stěžuje si její zástupce Radek Vrzal.

Po tomto zakleknutí začaly o firmě FAU kolovat informace, že její podnikání je podezřelé. Ale soudy jí ve sporu o zajišťovací příkazy daly za pravdu. Je důležité připomenout, že Martina Janečka, který tvrdé používání zajišťovacích příkazů zavedl, dosadil do funkce právě Andrej Babiš.

Firmy, které vyhrály svůj spor o zajišťovací příkazy, teď požadují po státu více než 600 milionů korun jako náhradu škody. A to je důvod, proč se problematika zajišťovacích příkazů dostala až do Poslanecké sněmovny a jejího rozpočtového výboru. „Pokud se takovým tvrdým zásahem zlikviduje byť jedna jediná firma, tak je to určitě na pováženou,“ upozorňuje poslanec Václav Votava (ČSSD).

Šéfka Finanční správy Tatjana Richterová se ale brání, že zatím nenastal případ, kdy by byla Finanční správa odsouzena uhradit škodu podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.