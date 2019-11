S péčí o nezletilé cizince máme zkušenosti, zní od rodin, které se hlásí o děti z řeckých táborů

Obě už mají s péčí o nezletilé cizince zkušenosti. Rodina Marty Zeimlové měla v hostitelské péči sedmnáctiletého Afghánce. „Byl to mládenec, který měl potřebu tady někoho mít, měl potřebu nějaké rodiny a my jsme byli rodina velká, měli jsme čtyři děti. Přišlo nám, že to je nějaký přirozený vývoj.“

„Rozhodla jsem se vstoupit do pomáhání dětským uprchlíkům a do spolupráce pro pomoc dětským uprchlíkům, protože se domnívám, že naše společnost stojí na základech humanity,“ míní Marta Zeimlová.

„My jsme se k tomu už několikrát vyjadřovali. Je potřeba pomáhat lidem v zemích, do kterých přicházejí. Řecko dostává od Evropské unie obrovské částky, miliardy na to, aby zvládalo tu ilegální migraci,“ tvrdí premiér Andrej Babiš (ANO).

„Beru to jako velký úspěch,“ míní zakladatel iniciativy Jaroslav Miko. „Jsem hluboce přesvědčený, že pokud by padlo politické rozhodnutí, že děti přijmeme, tak se určitě zvedne velká vlna dalších zájemců.“

Většina dětí bez doprovodu je starší 14 let

„Problém, o kterém hovořím, se rozhodně netýká syrských sirotků ve věku do deseti let. Typický nezletilý bez doprovodu na řecké straně je chlapec ve věku patnáct plus, velmi pravděpodobně ze dvou třetin občan Afghánistánu nebo Pákistánu. Upozorňuji, že u takovýchto osob je případná integrace velmi komplikovaná,“ míní Hamáček.

Podle říjnových dat OSN je v Řecku téměř pět tisíc nezletilých uprchlíků bez doprovodu, přičemž víc než 93 procent jsou chlapci. Dětí mladších čtrnácti let je tam zhruba 7,5 procenta. Nejvíc dětských uprchlíků pochází z Afghánistánu (43 %) a z Pákistánu (24 %), necelá desetina je ze Sýrie.

Rodiny: Jsou to pořád děti, tak co?

Rodiny, které o nezletilé uprchlíky projevily zájem, ve věku či národnosti dětí problém nevidí. „Dítě neztrácí hodnotu tím, že je z Afghánistánu. Neznamená to, že jenom syrské děti jsou ty správné děti, to je přece nesmysl. Takže pomoc jakémukoli dítěti je důležitá, ať už je z jakékoli části Země,“ míní Marta Zeimlová.

„Jsou to pořád děti, tak co? Tak mají iPhone nebo je jim dvanáct let, to znamená, že budou někde bydlet na ulici nebo ve stanu?“ dodává Monika Le Fay.

Ministra Hamáčka kritizuje i nezisková Organizace pro pomoc uprchlíkům, která má s integrací jak dospělých, tak nezletilých utečenců dlouholeté zkušenosti.

„Z nějakého profesionálního pohledu chápu, že práce s mladšími dětmi je snazší, pravděpodobnost integrace větší,“ připouští její sociální pracovník Tomáš Knězek. „Nicméně jestli je to Syřan, nebo Afghánec, nebo Palestinec, tam už žádnou logiku nevidím.“