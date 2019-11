30 let po listopadu: Bartoš burcuje k občanské aktivitě, Vondráček varuje před dělením společnosti

„Mně bylo necelých šestnáct, takže rebelství ve mně bylo už z hlediska věku. Prožíval jsem to velmi emocionálně. Byla to velká euforie. Snažil jsem se zapojit, roznášel jsem letáky,“ popsal Vondráček. Prý ho vyšetřoval ředitel za svíčku v okně školy. „Je co slavit,“ shrnul.

Bartošovi bylo devět let a atmosféru si pamatuje zprostředkovaně. „Ve škole mizely fotky a nástěnky,“ vzpomíná. První roky po převratu vnímal hlavně prostřednictvím kulturní svobody a možnostem získávat hudbu nebo plakáty.