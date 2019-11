Demonstrující v Pardubicích měli v listopadu 1989 svého maskota. Ze střechy je denně zdravil vlajkonoš Jirka

„Chtěl jsem demonstranty nějakým způsobem povzbudit. Tehdy ještě nikdo nevěděl, že je to začátek revoluce, to byla spontánní událost a nikdo netušil, jak to dopadne,“ popisuje Kubík, který lidi pod sebou zdravil vždy máváním vlajky. Tu má jeho rodina už nejméně osmdesát let, a proto se ji nyní vlajkonoš Jirka – jak ho znají v Pardubicích – rozhodl věnovat muzeu.

„Vlajku moje rodina poprvé vytáhla pravděpodobně už v květnu 1945 při osvobozování Československa. Po dvaceti letech, co ležela u nás v domku na půdě, ji vytáhnul můj táta při nějaké manifestaci proti okupaci v roce 1968. Pak ji zase schoval na půdu, kde přečkala dalších 21 let. Když jsem slyšel, co se stalo na Národní třídě, tak jsem si na ni vzpomněl. O víkendu jsem ji našel a v pondělí 20. listopadu 1989 jsem odpoledne sednul do vlaku a šel jsem s ní podpořit studenty do Prahy na Václavák. A od úterý jsem ji už vzal na střechu Grandu v Pardubicích,“ popisuje Kubík.