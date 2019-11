Vysokorychlostní spojení Brno–Ostrava bude do roku 2030, plánuje SŽDC. Vlaky pojedou tři čtvrtě hodiny

Železniční trať z Přerova respektive Prosenic do Ostravy prošla modernizací na počátku století, ale vlaky zrychlily jen mírně – na potenciální maximum (tedy 160 km/h) se rozjedou pouze v několika kratších úsecích mezi Suchdolem nad Odrou a Svinovem. Mnohem výraznější zrychlení by ale mělo nastat před koncem příštího desetiletí, kdy by měla na Moravě vzniknout zcela nová trať s maximální rychlostí 320 km/h.

Náměstek moravskoslezského hejtmana Jakub Unucka (ODS) očekává, že se po dokončení vysokorychlostní tratě a zároveň modernizaci tratě z Přerova do Brna na rychlost až 200 km/h – která by měla skončit v roce 2028 – zkrátí jízdní doba z Ostravy do Brna na tři čtvrtě hodiny. To považuje za srovnatelné s cestou z Poruby do centra Ostravy, věří proto, že vysokorychlostní spojení spoustu lidí motivuje k tomu, aby z Ostravy neodcházeli.

V Moravskoslezském kraji ovšem působí zlou krev možné pokračování vysokorychlostní železnice za Ostravou. Měla by vést dále do Polska, není ale zatím jasné kudy. Bohumín letos v září neuspěl s žalobou, ve které si stěžoval, že mu zvažovaná trať do Polska brzdí rozvoj, protože se v katastru města počítá s několika variantami a na všech jsou zablokované pozemky.

Náměstek hejtmana Unucka nyní chce, aby se komise, jež koordinuje přípravu vysokorychlostních tratí, rozšířila o Moravskoslezský kraj a také o sousední polské kraje. „Stále nevíme, kudy to do Polska půjde. Snažíme se tlačit přes regionální i přes centrální úroveň, aby se to styčné místo dohodlo,“ řekl Unucka.

Ve druhé polovině příštího desetiletí by se mělo začít stavět ještě několik úseků vysokorychlostních tratí, spojení Ostravy s Přerovem a potažmo i Brnem bude ale nejdelší z nich. Kromě ní připravuje SŽDC stavbu nového vysokorychlostního výjezdu z Prahy na východ, prozatím ale skončí již v Poříčanech. Po roce 2030 by měly postupně vstoupit do provozu i další úseky nové trati z Prahy do Brna, z Brna do Břeclavi a připravuje se také stavba vysokorychlostní trati Praha–Drážďany.