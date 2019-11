Vysokoškoláci za klima okupují Univerzitu Karlovu. A nechtějí odejít ani po desáté večer

Společnost podle aktivistů potřebuje změnu ve svém přístupu k životnímu prostředí a lidé by v tomto ohledu měli být aktivnější. Současnou situaci přirovnali k době sametové revoluce před 30 lety. Následně se skupina vysokoškoláků vydala do budovy fakulty, kde by protestující chtěli zůstat přes noc do středy.

Podle proděkana Daniela Soukupa vedení fakulty respektuje protest studentů jako vyjádření jejich občanského postoje, trvá ale na tom, aby stávkující v budově zůstali nejdéle do desáté hodiny. „Vedení se domluvilo se zástupci iniciativy, že na noc musí všichni budovu opustit,“ řekl Soukup.

„Doufáme, že se to vyřeší v klidu, ale nemůžeme vyloučit, že v případě nutnosti bychom se obrátili na policii,“ dodal Soukup. Mluvčí iniciativy Univerzity za klima Kryštof Říha však sdělil, že většina stávkujících studentů je odhodlaná přesto v budově v noci zůstat.