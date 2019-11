Kritika NKÚ kvůli suchu mi hnula žlučí, říká Brabec. Podle Kuby vláda není ve svých snahách efektivní

Kendík odmítá, že by se ministerstvo zemědělství bálo zasáhnout. „Nebojíme se, ministr Toman to dokazuje tím, že přišel jako první ministr s tím, že se bude limitovat rozsah obdělávané půdy pro jednu monokulturu,“ připomíná a dodává, že upravování drobných toků se týká zastavěného území obcí.

Předseda Strany zelených Petr Štěpánek ale upozorňuje, že problém leží jinde. „Jakýkoliv převaděč vody z jednoho povodí do druhého je jen vytloukání klínu klínem. My naopak potřebujeme jít do zemědělství, zásadním způsobem zmenšit obdělávané plochy, vrátit remízky a mokřady, přestat napřimovat potoky,“ je přesvědčen Štěpánek.

Podle Martina Kuby (ODS) by vláda měla reagovat mnohem pružněji a lépe. „Nálezy NKÚ jsou poměrně objektivní. Ukazuje se, že vládě se zdaleka nedaří, co prezentovala. Neefektivita státu v reakcích je poměrně významná. To, co řešíme v oblasti sucha a zadržování vody v krajině, je dlouhodobý výsledek hospodaření v zemědělství,“ věří bývalý ministr průmyslu a obchodu.

S tím nesouhlasí Brabec, který připomíná, že vědci varovali před suchem a povodněmi už před dvaceti lety. „ODS měla dost času, aby bojovala se suchem, ale nedělo se vůbec nic. Reálné kroky jsme v roce 2014 začali dělat až my,“ tvrdí ministr životního prostředí.