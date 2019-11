Proti suchu bojuje stát hlavně na papíře, tvrdí NKÚ. Máme tisíce projektů, brání se ministerstva

Výrazné sucho se v Česku projevilo poprvé v roce 2015 a vláda tehdy zadala ministerstvům životního prostředí a zemědělství 49 úkolů, jejichž splnění mělo hrozbu sucha a nedostatku vody zmenšit. Úkoly ale ministerstva podle NKÚ splnila jen do té míry, že připravila dokumenty.

„Obsahem úkolů bylo v mnoha případech jen například připravit analýzu, vypracovat návrh, zhodnotit potenciál a podobně – zavádění věcí do praxe a skutečné změny, které by mohly reálně pomoci, už na tyto úkoly ale nenavazovaly,“ konstatovali kontroloři. Podle mluvčího NKÚ Václava Kešnera navíc dodnes „neexistuje žádná právní úprava, která by pomohla zmírnit dopady sucha a nedostatku vody a která by stanovila práva a povinnosti jednotlivých subjektů“.

Konkrétně například nezačala výstavba nových vodních nádrží, propojování vodohospodářských soustav, stát ani nepřehodnotil podporu pěstování zemědělských plodin pro energetické účely. Z řepky se stala druhá nejpěstovanější plodina po pšenici a roste i plocha osetá kukuřicí – na úkor ječmene či víceletých pícnin.

„Součet podílů dvou energetických plodin (řepka, kukuřice) v roce 2018 byl 29,17 procenta z celkové osevní plochy, čímž se energetické plodiny staly velmi hojně zastoupenou skupinou plodin pěstovaných v ČR,“ varovali autoři závěrečné zprávy NKÚ.