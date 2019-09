Ministři chtějí lépe chránit vodu, ústavu ale měnit nebudou

Jakýkoliv zásah do textu ústavy je podle ministrů vážný krok, který se musí dělat promyšleně. Ministerstvo si proto nechalo od univerzity vypracovat analýzu, která by měla být hotova nejpozději v polovině října, do začátku listopadu chtějí resorty navrhnout další postup. Poté se bude k jednotlivým opatřením pořádat kulatý stůl s experty.

„Ústava České republiky je poměrně stručný dokument a posílená ochrana přírodních zdrojů by do systematiky ústavy a její podoby nezapadala. Podobně je tomu v případě zásahu do Listiny základních práv a svobod,“ vysvětluje Toman, proč ministři zvolili cestu samostatného zákona.