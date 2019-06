Žlaby, polder, rybník. V Přísnoticích na Brněnsku budují systém, který vrátí vodu do půdy

Málo vody, vysušená půda a déšť, který se nestihne vsáknout a odteče – to trápí celou Moravu. V Přísnoticích proto začali už letos v únoru budovat systém, který to, co naprší, v obci dokáže udržet.

„Z celých ploch steče voda žlábky k šachtě,“ popisuje systém starosta Přísnotic Zdeněk Mahovský (ODS). Za obecním kostelem je polder a vedle něj, mezi vrbami pod zemí, nádrž o objemu 15 kubíků.

„Až se nádrž naplní, začne to přetékat do polderu za kostelem. A jakmile se i ten polder naplní, třeba při velkém přívalu, tak kousek odsud je šachta, voda přepadne do šachty a odteče do rybníka. V podstatě si v obci vodu pořád udržíme,“ shrnuje starosta.

Vodu, která se nevsákne, tak dostanou do půdy jinak – zaléváním. Za poslední dva roky totiž v obci klesla hladina podzemní vody o metr. Při nedávném přívalovém dešti už zařízení vyzkoušeli: voda se vylila i do polderu a do odpoledne se všechna vsákla.