Nové tůňky přitahují čolky i rosničky a zahánějí sucho. Jejich tvůrce teď oslovují z celé republiky

První tůňky vyhloubil Lubor Křížek na potoce na Sedlčansku, kde žije. Tehdy mu byly čtyři roky. V dětství to pro něj byla hra, ale v dospělosti se staly tůně svého druhu smyslem života. Hledá místa, která jsou pro jejich vyhloubení nejvhodnější – taková, kde se po dešti dlouho drží voda.

Jezírka nechává vyhloubit bagrem, poté již stačí, aby zapršelo, a jámy se plní vodou. Pak je ještě nutné je osázet vodní plochu rostlinami, které zajistí, že zůstane čistá. „Třeba 25 procent plochy tůně osázím různými vodními rostlinami. Když to není nic velkého, tak to také není nic těžkého. Ty rostliny vyfiltrují vodu, čili to mám čisté,“ popsal.