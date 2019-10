Hradec Králové zrušil třetí tendr na lávku i na fotbalový stadion

Hradec stavbu arény na místě nevyhovujícího všesportovního stadionu připravuje přes 15 let. Loni na stadion vypsal dva tendry, ale oba zrušil. Po zrušení posledního tendru loni v listopadu nechala nová vládnoucí koalice ANO, ODS a Změny pro Hradec zpracovat dva posudky na posouzení projektu, ceny stavby a přepočet nosné konstrukce. Dokumentaci projektant přepracoval.

Náměstek primátora Bláha by měl s firmami v následujících týdnech vést takzvané předběžné tržní konzultace.

Do soutěže o výstavbu stadionu na radnici přišla jen jedna nabídka, která ale přesáhla městem stanovenou maximální cenu 605 milionů korun bez DPH. Jediný zájemce městu nabídl postavení stadionu za 770 milionů korun bez DPH. Městem stanovenou maximální cenu tak překročil o 27 procent.

Opoziční zastupitel za Piráty Aleš Dohnal se vyslovil pro to, aby město začalo s projektem úplně od začátku a začalo architektonickou soutěží. Samotná stavba by podle něj mohla začít na konci roku 2022. Vypsání čtvrté soutěže označil za pokus prorážet hlavou zeď. „S novým výběrovým řízením bude šance na úspěch pět procent a stadion nebude,“ řekl. Stávající stadion podle něj prodražují naddimenzované administrativní a VIP prostory.

Člen představenstva fotbalového klubu FC Hradec Králové Pavel Křížek prezentoval stanovisko vedení klubu, podle kterého by se město mělo pokusit nalézt stavební firmu ve čtvrté soutěži. „Jinak bez boje ztratíme stavební povolení a vrátíme se na začátek,“ řekl. Klub podle něj vyhlásil na stadion sbírku pod názvem Votroci sobě. Členové vedení klubu do ní podle něj ze svého vloží dohromady 100 tisíc korun.

Oproti předchozím dvěma soutěžím byly zadávací podmínky pro třetí soutěž mírnější. Nebyl v nich požadavek na to, že dodavatel umí pracovat s technologií speciálního vysokopevnostního betonu, z něhož má lávka být.

Rozhodnutí padlo i v záležitosti lávky přes Labe. Město pro stavbu počítalo s cenou kolem 48 milionů korun bez DPH, ale jediný zájemce nabídl, že lávku postaví za 142 milionů korun bez započtení daně. U druhé soutěže byl také jen jeden zájemce, který nabídl cenu 122 milionů korun. Do prvního tendru se nikdo nepřihlásil. Radnice stavbu lávky připravuje od roku 2003.

Stadion by měl být pro deset tisíc diváků. Zachováno má zůstat typické osvětlení čtyřmi takzvanými lízátky, i když v modernizované podobě. Na podzim 2017 město nechalo zbořit západní tribunu, po níž zbyl jen hliněný val. Z nynějšího stadionu by měla zůstat pouze východní tribuna jako zázemí pro potřeby tréninkových hřišť.

Do předmětu třetí soutěže byl zahrnut stadion se čtyřmi tribunami a trávníkem. Podle radnice bylo v odhadované ceně započítané i navýšení z titulu růstu cen stavebních prací v posledních letech. Peníze na stavbu si již město do rozpočtu na další roky vyčlenilo.

Městský radní Oldřich Vlasák (ODS) připomněl, že město má na stadion stavební povolení a tak daleko se s přípravou projektu dosud nikdy nedostalo. „Je to poslední možnost využít práce, která se vykonala v minulých letech,“ řekl Vlasák k vypsání čtvrté soutěže. Bláha zastupitele vyzval k tomu, aby vyčkali na únor, kdy jim předloží možnosti řešení.

Představitelé radnice nedávno uvedli, že město bude o stavbu lávky dál usilovat. Podle náměstka Bláhy by si radnice měla nechat zpracovat reálnou cenovou kalkulaci ve vztahu k současným cenám a případně zvolit levnější variantu lávky. „Jestliže cenová kalkulace vypoví, že skutečně je realita takto provedené lávky na úrovni 120 až 140 milionů korun, tak bych tu věc odložil a přešel na něco, co má nižší reálnou hodnotu,“ řekl Bláha.

Lávka by měla propojit lokalitu Aldis, ve které od loňska buduje své regionální sídlo Československá obchodní banka (ČSOB), s centrem Hradce. Městu kvůli zpoždění hrozí sankce 15,2 milionu korun. Důvodem je to, že ke stavbě lávky se zavázalo ve smlouvě s ČSOB. Ze smlouvy vyplývá, že pokud město nestihne lávku postavit do dubna 2020, musí bance vrátit třetinu z 45,6 milionu korun, za které v minulosti bance prodalo pozemky pro stavbu sídla. Město proto jedná s bankou o vyřešení problému, například o posunutí termínu formou dodatku ke smlouvě.

V minulosti měli k projektu lávky výhrady ochránci přírody. Původní projekt počítal s pokácením jednoho dubu na nábřeží, proti čemuž ochránci přírody úspěšně protestovali. Zdržení a spory provázely i architektonickou soutěž. K podobě lávky pak vznesli výhrady ornitologové, protože navržená lávka by mohla zasahovat do vzletových drah ptáků, zejména labutí. Projekt byl kvůli připomínkám ekologů upraven.