Tisk: Vyznamenání dostali i ti, kteří se zasloužili o Miloše Zemana

Vyznamenávání podnikatelů jako dědictví Zemanovy prezidentské éry

Udělování vyznamenání hlavou státu chybí podle komentátora LN nějaká měřítka pro to, komu ocenění dát. Mezi oceněnými Milošem Zemanem tak byli v posledních letech i lidé, kteří se objevili na seznamu agentů komunistické Státní bezpečnosti (StB) nebo kteří byli jinak spjatí s totalitním komunistickým režimem.

„Často úspěšné osobnosti, ale občas ne morální vzory,“ uvedl deník. „Není tu žádný vzor, ideál, který mají vyznamenaní tvořit. Celkový dojem je chaos a vyznamenávání za popularitu a někdy i blízkost moci,“ míní autor komentáře.

Podobně se vyjádřil i deník E15, který se zabýval hlavně oceněnými z řad podnikatelů. „Nedá se přehlédnout, že významným kritériem při Zemanově hodnocení podnikatelů je jejich účast na podnikatelských misích do východních despocií. Nebo sponzoring prezidentových kampaní či spřízněné Strany práv občanů, na ni je navázaná část Zemanova okolí. Stejně tak mohou oprávněné morální rozhořčení vyvolávat vazby vyznamenaných na komunistický režim či StB,“ napsal.

„Sama myšlenka vyznamenávání podnikatelů by ale zapadnout neměla a může se stát třeba nenápadným, ale zajímavým kouskem dědictví Zemanovy prezidentské éry,“ doplnil deník.

Deník Právo si pak všímá Zemanova projevu při tradičním ceremoniálu. Pokud by se měl popsat jedním slovem, patrně by to slovo znělo „smířlivý“, podotkl autor komentáře. „Ti, kdo se těšili na to, že si prezident bude vyřizovat účty se svými ideovými protivníky, což při stejné příležitosti nejednou učinil, byli pravděpodobně zklamáni,“ uvedl list. Podle HN si ale Zeman s oponenty vyřídil účty tím, že je na Hrad nepozval.