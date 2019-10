SPECIÁLNÍ VYSÍLÁNÍ: Prezident ocenil 42 lidí. Řád bílého lva dostal letec Boček, prezident Klaus či Jan A. Baťa

V den výročí vzniku Československa ocenil Miloš Zeman přes čtyři desítky osobností, osm z nich vyznamenal Řádem bílého lva, a to řádem první třídy. Ujistil, že žádné řády nižší třídy neudělí.

„Pokud někdo dostává státní vyznamenání, měla by to být vždy první třída. Jednak se necítím kompetentní, abych rozhodoval o začlenění do tříd, a za druhé, jak ukazuje příklad pana generála, nižší třídy mohou být vnímány i poněkud ponižujícím způsobem,“ řekl s odkazem na stížnost válečného letce Emila Bočka, který již dříve dostal řád třetí třídy a podivoval se, proč až třetí třídy.

Prezident vyzdvihl zásluhy i dalších osobností, kterým letos udělil Řád bílého lva – podnikatele Jana Antonína Bati, právníka a československého zástupce u norimberského tribunálu Bohuslava Ečera a také někdejšího vídeňského starosty Helmuta Zilka.

Připomněl, že Zilk měl dostat řád již v 90. letech. „A pak se proti němu rozpoutala kampaň obviňující ho ze spolupráce se Státní bezpečností. Václav Havel se na pohřbu Helmuta Zilka za tuto kampaň omluvil a řekl: Češi Zilkovi ublížili. Nu, jak kteří,“ poznamenal Zeman.

V případě Bati připomněl, že po druhé světové válce čelil nařčení z kolaborace a musel zůstat v zahraničí. „Člověk jeho manažerských schopností by byl po druhé světové válce vítán. Ale zvítězila závist, konfiskace majetku a obvinění z kolaborace,“ uvedl.

O závisti se Miloš Zeman zmínil i v souvislosti s oceněním svého předchůdce v prezidentském úřadu Václava Klause. Upozornil, že ho oceňuje mimo jiné jako účastníka revolučních událostí z roku 1989. „Snažil jsem se již před několika lety vyznamenat profesora Valtra Komárka jako jednoho ze spolupracovníků Václava Havla. Jsem rád, že dnes mohu předat toto vyznamenání prvnímu ministru financí porevoluční vlády a člověku, který prošel obdivuhodnou politickou drahou,“ podotkl.

V závěru projevu si vypůjčil slova Karla Kryla. „Kdysi řekl, že Česko je země závisti. Měl v mnohém pravdu. Závisti lidí, kteří dokáží pouze komentovat práci druhých, aniž by za nimi vlastní práce byla. (…) Přeji České republice, aby byla nikoli zemí nenávisti, často patologické nenávisti na sociálních sítí. Aby nebyla zemí závisti. Přeji České republice, aby byla zemí úspěchu,“ uvedl Miloš Zeman.

V projevu se také dotkl nedávného neúspěchu jím nominované Lenky Procházkové, kterou Senát nezvolil do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Členy horní parlamentní komory obvinil, že zapomínají na aktivní účastníky protikomunistické opozice před rokem 1989.

„Existuje muž, který má ten rekord, že podepsal Antichartu dvakrát – s týdenním odstupem. Tento muž, pilný antichartista, nedávno dostal stříbrnou medaili Senátu. A tentýž Senát nedávno odmítl signatářku Charty 77 kandidující do Rady Ústavu pro výzkum totalitních režimů. Václav Havel by řekl ‚to jsou paradoxy',“ dodal.

Prezident během ceremoniálu ocenil 42 lidí, Řád bílého lva dostal také bývalý slovenský prezident Rudolf Schuster. Za hrdinství ocenil psovoda Tomáše Procházku, který loni padl na misi v Afghánistánu, za zásluhy například hokejistu Jaromíra Jágra nebo fotografa Jana Saudka.

Na začátku slavnostního ceremoniálu příslušníci hradní stráže přinesli do sálu 26 historických praporů a zástav, praporečníci následně přinesli státní vlajku a vlajku prezidenta republiky. Zeman posléze přišel v doprovodu manželky Ivany za zvuků fanfáry z opery Bedřicha Smetany Libuše. Po státní hymně prezident přednesl projev vsedě, zdůvodnil to intenzivní bolestí nohou.

Do Vladislavského sálu bylo pozváno asi 800 hostů, nechyběli zástupci vlády včetně premiéra Andreje Babiše (ANO), předsedové Parlamentu Jaroslav Kubera (ODS) a Radek Vondráček (ANO) nebo kardinál Dominik Duka. Mezi hosty byli dále například předsedové KSČM Vojtěch Filip a SPD Tomio Okamura. Pozvánku dostali i velvyslanci, zástupci armády či policie nebo rodinní příslušníci oceňovaných osobností. Oproti minulosti v sále chyběla bývalá první dáma Dagmar Havlová.

Stejně jako v minulých letech Zeman nepozval na Pražský hrad některé své odpůrce. Pozvánku například nedostala většina představitelů sněmovních opozičních stran, část hejtmanů nebo nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Oproti minulosti byli ale podle dostupných informací pozváni všichni rektoři státních vysokých škol, většina se však omluvila kvůli služebním cestám. Zúčastnil se ale třeba rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Po skončení slavnostního ceremoniálu následuje recepce ve Španělském sále. Na ni bylo pozváno asi dva tisíce lidí.

Nejvyšším státním vyznamenáním je Řád bílého lva, druhým je Řád Tomáše Garrigua Masaryka. Prezident uděluje také medaile Za hrdinství a Za zásluhy. Řádovými dny pro propůjčování či udělování státních vyznamenání českým občanům jsou 1. leden a 28. říjen, zvykem je předávat je především 28. října ve Vladislavském sále na Pražském hradě. Cizí státní příslušník je může dostat kdykoli.